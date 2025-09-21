Başakşehir'de sanayi bölgesinde kargo deposunda yangın

Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başakşehir'de sanayi bölgesinde kargo deposunda yangın

Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kargo firmasına ait depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yanan 2 TIR, 8 kamyon ve 4 forklift kullanılamaz hale geldi. Yangının verdiği hasar dronla havadan da görüntülendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 09:12, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 09:35
Yazdır
Başakşehir'de sanayi bölgesinde kargo deposunda yangın

Yangın, saat 19.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Ziyagökalp Mahallesi Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir kargo firmasına ait depoda çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kargo firmasına ait TIR, kamyon ve iş makineleri, alevlerden etkilenerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının gece boyunca süreceği belirtildi.

'2 TIR 8 KAMYON VE 4 FORKLİFT YANMIŞ VAZİYETTE'

Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, "Akşam 19.20 itibarıyla gördüğünüz depo alanında bir yangın meydana geldi. 6 dakika içinde Başakşehir itfaiye ekibimiz, olay yerine gelerek müdahale etti ve diğer itfaiye ekiplerimiz de bir dakika sonra olmak üzere olay yerine intikal ettiler. Şu an itibarıyla 51 araç ve 127 personelle olaya müdahale ediyoruz. Şu an itibarıyla 2 bin 500 metrekarelik bir alanda oluyor yangın. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Ancak depoların içinde olan kamyonlar vardı. Deponun girişini şurada gördüğünüz 2 tane de TIR'ımız vardı. Toplamda 8 yüklü kamyon ya da boşta olabilir. Deponun içinde olduğu için yanmış vaziyette. 2 tane TIR'ımız yanmış vaziyette ve 4 tane forkliftimiz de yanmış vaziyette. Depo çeşitli hırdavat malzemeleri, çakmak, çakmak gazı veya defter, kağıt gibi malzemelerden oluşan bir depolama alanı gibi gözüküyor. Şu an yangın tamamen kontrol altında, söndürme çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımız müdahale etmeye devam ediyorlar. Herhangi bir can kaybı yok. İnşallah daha fazla zarar vermeden tamamen söndürmüş olur. Ama bildiğiniz gibi bu tür yangınlarda içten içe de yanmalar olabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız sabaha kadar burada görevli arkadaşlarımızı bırakacak kontrol edeceğiz. Şu an yaralanan veya dumandan etkilenen yok" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber