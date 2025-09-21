Başakşehir'de sanayi bölgesinde kargo deposunda yangın

Yangın, saat 19.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Ziyagökalp Mahallesi Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir kargo firmasına ait depoda çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kargo firmasına ait TIR, kamyon ve iş makineleri, alevlerden etkilenerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının gece boyunca süreceği belirtildi.

'2 TIR 8 KAMYON VE 4 FORKLİFT YANMIŞ VAZİYETTE'

Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, "Akşam 19.20 itibarıyla gördüğünüz depo alanında bir yangın meydana geldi. 6 dakika içinde Başakşehir itfaiye ekibimiz, olay yerine gelerek müdahale etti ve diğer itfaiye ekiplerimiz de bir dakika sonra olmak üzere olay yerine intikal ettiler. Şu an itibarıyla 51 araç ve 127 personelle olaya müdahale ediyoruz. Şu an itibarıyla 2 bin 500 metrekarelik bir alanda oluyor yangın. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Ancak depoların içinde olan kamyonlar vardı. Deponun girişini şurada gördüğünüz 2 tane de TIR'ımız vardı. Toplamda 8 yüklü kamyon ya da boşta olabilir. Deponun içinde olduğu için yanmış vaziyette. 2 tane TIR'ımız yanmış vaziyette ve 4 tane forkliftimiz de yanmış vaziyette. Depo çeşitli hırdavat malzemeleri, çakmak, çakmak gazı veya defter, kağıt gibi malzemelerden oluşan bir depolama alanı gibi gözüküyor. Şu an yangın tamamen kontrol altında, söndürme çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımız müdahale etmeye devam ediyorlar. Herhangi bir can kaybı yok. İnşallah daha fazla zarar vermeden tamamen söndürmüş olur. Ama bildiğiniz gibi bu tür yangınlarda içten içe de yanmalar olabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız sabaha kadar burada görevli arkadaşlarımızı bırakacak kontrol edeceğiz. Şu an yaralanan veya dumandan etkilenen yok" dedi.