Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!

Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!

Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) projesiyle 6 kamu bankasının 16 bin 500 ATM'si tek platformda birleştiriliyor. Şu anda 12 bin ATM 81 ilde aktif olarak hizmet verirken, aylık işlem hacmi 150 milyar lirayı aşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 11:05, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 11:11
Yazdır
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!

Kamu bankalarının ATM'lerini tek bir marka altında birleştiren "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" projesine entegre olan ATM sayısı 12 bine ulaştı.

Toplam 6 kamu bankasının (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım) ülke genelindeki 16 bin 500 ATM'sini tek bir çatı altında buluşturarak tüm hizmetlerin masrafsız ve komisyonsuz yapılmasını amaçlayan TAM projesinin tanıtımı geçen yıl gerçekleştirilmişti.

Türkiye'de finansal hizmetler alanında atılan önemli dijital dönüşüm adımlarından birisi olarak gösterilen proje, farklı üreticilerin 30 farklı modelinden oluşan ATM ağını bütünleşik bir sistem olarak TAM markası altında birleştirdi.

ATM ağına hizmet veren yazılımların tekilleştirildiği ve ATM operasyonlarının tek elden yönetiminin sağlandığı proje, üye bankaların müşterilerine daha hızlı ve avantajlı hizmet sunabilmesini, bankacılık işlemlerinin tek noktadan ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

Genişlemeye açık, dinamik, parametrik ve güvenli altyapısıyla hizmet sunan platform, yeni üyelerin katılmasına açık bırakılırken, projeye dahil olan ATM sayısı 12 bine yükseldi.

TAM projesi kapsamında öncelikle kamu bankalarının mevcut 16 bin 500 ATM'sinin tamamının platforma dahil edilmesi, sonrasında ise sayının 19 bine çıkarılması hedefleniyor.

- "Aylık finansal işlem hacmi 150 milyar lira"

TAM projesini yürüten ve Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın iştirak şirketi konumunda bulunan Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ, TEKNOFEST'te katılımcılarla buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katılan şirketin yetkilileri, burada ürün ve hizmetlerinin yanı sıra TAM ATM'lerinin sahip olduğu imkana ve sunduğu avantajlara ilişkin bilgiler verdi.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bileşim AŞ ATM Analiz ve Test Müdürü Efe Berber, 2023 yılında faaliyete geçen ve kamu bankalarının 16 bin 500 ATM'sini kapsayan projenin, 30'dan fazla ATM modelini desteklediğini ve ATM hizmetlerini tek çatı altında birleştirip yönetim ve optimizasyon sağladığını söyledi.

Şu anda kamu bankalarının 12 bin ATM'sini 81 ilde faaliyete soktuklarını dile getiren Berber, "Müşteriler kamu bankalarına ait mevcut işlem setlerini tüm illerimizden gerçekleştirebiliyor. Rakamsal konuşacak olursak, aylık bazda 50 milyon adedi aşkın ve hacim olarak 150 milyar liralık finansal işlemden bahsediyoruz." dedi.

- "İşlem setlerimiz çok zengin ve sürekli genişliyor"

Efe Berber TAM projesinin sunduğu avantajlara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşüm altyapısını son derece yeni kurgulamış bir proje olmamız nedeniyle ATM'lerin tek bir elden yönetilmesi ve maliyet avantajıyla ölçek ekonomisinin burada etkisi büyük, yazılımın tek bir elden yönetimi ve operasyon işletiminin de tek bir yerden yönetimi sayesinde verimlilik çok üst düzeyde. Lisans maliyetleri, yazılım işleticiliği ve yazılım geliştirmede Türk mühendislerimizin kurguladığı çözümlerle birlikte gelişmiş çözümleri hızlıca faaliyete geçiriyoruz. Biliyorsunuz Türkiye aslında ATM işlem setleri olarak dünyada en gelişmiş işlem setlerine sahip. Avrupa'da veya dünyada baktığınızda ATM sadece bir para yatırma çekme ünitesidir ama Türkiye'de adeta bir mobil şube gibi kullanılıyor. Şube fonksiyonlarına sahip. İşlem setlerimiz çok zengin ve sürekli genişliyor."

Berber, TAM ATM projesinin ve uygulamalarının tamamen Türk mühendislerce geliştirildiğini ifade ederek, bu platforma diğer bankaların da katılabileceğini söyledi.

- "4 bin 500 ATM'mizin de planlamaları yapıldı"

Bileşim AŞ ATM Analiz ve Test Müdürü Berber, hedeflerinde kamu bankalarının 16 bin 500 ATM'sinin tamamını yönetmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sayede lokasyon bazlı optimizasyon sağlandığı gibi, ATM'lerde kullanılan nakit verimleri de nakit operasyonlarının optimizasyonuyla birlikte döngüde kullanılıyor. Bu durum da bankaların ve finans kuruluşlarının nakit fon ihtiyaçlarının optimize edilerek daha verimli kullanılmasını sağlıyor. 12 bin ATM'miz 81 ilimizde kurulu durumda. 4 bin 500 ATM'mizin de kurulmak üzere planlamaları yapıldı. Bunlar kamu bankalarımızın kendi sistemlerinde çalışmakta peyderpey TAM sistemine entegre edilecek. Yeni bankalarımız da katılmak istediğinde projemize dahil olacak."

Efe Berber, ATM'lerin genelde para yatırıp para çekme amacıyla kullanıldığını aktararak, bu ATM'lerde binlerce işlemin yapılabildiğini, her bankanın yüzlerce işlem setinin bulunduğunu, kurum ödemelerinden fatura yatırmaya ve madeni para üstü almaya kadar bu işlemlere örnek verilebileceğini dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber