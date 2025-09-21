Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ihlal davalarını azaltmak amacıyla 23 Eylül 2012'de getirilen Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru hakkı, 13 yılda yüz binlerce kişinin umudu oldu. Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bu yana Yüksek Mahkemeye aralarında ünlülerin, siyasetçilerin, işçilerin ve emeklilerin de olduğu 699 bin 773 başvuru yapıldı, bunlardan 590 bin 734'ü karara bağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 11:11, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 11:38
Uygulamanın başladığı 2012'de 1342 olan başvuru sayısı, sonraki süreçte giderek arttı.

Bireysel başvuru sayısı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376, 2016'da 80 bin 756, 2017'de 40 bin 530, 2018'de 38 bin 186, 2019'da 42 bin 971, 2020'de 40 bin 402, 2021'de 66 bin 121, 2022'de 109 bin 779, 2023'te 108 bin 820, 2024'te ise 70 bin 699 olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl 19 Eylül'e kadar yapılan bireysel başvuru sayısı ise 49 bin 316 olarak gerçekleşti. Yüksek Mahkemeye şimdiye kadar yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 699 bin 773 oldu.

Bugüne kadar aralarında ünlülerin, siyasetçilerin, işçilerin ve emeklilerin de olduğu yüz binlerce kişinin çeşitli hak ihlali iddialarıyla bireysel başvuru yaptığı AYM, bunların 590 bin 734'ünü karara bağladı.

Yüksek Mahkeme'de karar verilmeyi bekleyen 109 bin 39 bireysel başvuru dosyası bulunuyor.

AYM, sonuçlandırdığı dosyalarda 493 bin 248 "kabul edilemezlik" kararı verdi, 81 bin 477'sinde ise bir veya birden fazla hak ihlali tespit etti.

Sonuçlandırılan diğer 16 bin 9 başvuruda ise hakkın ihlal olmadığı, idari ret, düşme, dosya kapatma ve başvurunun reddi kararları çıktı.

