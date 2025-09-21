Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun rüşvet ve ihaleye fesat suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, belediye başkanlığına vekalet edecek kişinin seçilmesi için bugün Meclis'te seçim yapıldı. Seçim süreci ve oy sayımları, taraflar arasında yoğun itirazlara neden oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 23:01, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 23:06
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçimlerinde, tartışmalı oy iptalleri ve geçersiz oyların geçerli sayılması üzerine çıkan kriz sonucunda kura çekimine gidildi ve kura ile CHP'li İbrahim Kahraman başkan vekili seçildi; Ak Parti ise sonucu yargıya taşıyor.

Bayrampaşa seçimleri ve değişen dengeler

Seçim öncesi veriler: Ak Parti, MHP ve 4 bağımsız üyenin desteğiyle toplam 19 üyeye, CHP ise 18 üyeye sahipti.

Adaylar: Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın ve CHP adayı İbrahim Kahraman

Bayrampaşa Seçim Turları ve İtirazlar

Seçim, Belediye Kanunu'nun 45. maddesine göre dört tura çıktı; başkan vekili seçilebilmek için ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü turda aynı şekilde, dördüncü turda ise salt çoğunluk aranıyor.

1. Tur: İbrahim Akın 19 oy, İbrahim Kahraman 18 oy aldı.
2. Tur: CHP'li üyeler tarafından mühürlenen zarflarda "yanlış yere mühür basıldı" gerekçesiyle Akın'a verilen bir oy geçersiz sayıldı.
3. Tur: "İbrahim Akın" yazısındaki "r" harfinin eksik olması gerekçesiyle bir oy geçersiz sayıldı.
4. Tur: Akın'a verilmiş bir oy, adı yanında bulunan çizik gerekçesiyle CHP adayı Kahraman tarafından iptal edildi. Ardından, Kahraman'ın ismi ilk yazılan "Akın" ifadesi karalanarak Kahraman'a çevrildiği halde bu pusula geçerli sayıldı.

Kura Çekimi ve Sonuç
Dördüncü tur oylama sonunda adaylar eşit oy aldı. Eşitlik durumunda prosedür gereği kura çekimi yapıldı. Kura sonucunda CHP'li aday İbrahim Akın (isim benzerliğine rağmen) birinci çıktı ve başkan vekili seçildi.

Ak Parti Bayrampaşa seçimlerini idare mahkemesine taşıyor

Ak Parti İstanbul Teşkilatı, dördüncü turda "geçersiz oy geçerli sayma, geçerli oy geçersiz sayma" uygulamaları yapıldığını öne sürerek, sonucu hukuki yollarla tesis etme kararı aldı. Parti, İstanbul İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptali için dava açtı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 21 Eylül Pazar günü toplanmasının uygun görüldüğünü bildirmişti.

Valilikten yapılan açıklamada, Mutlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Mutlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, görevinden uzaklaştırıldığını aktarmıştı.

