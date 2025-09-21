Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yaklaşık 8 ay süren teknik takip sonucu 76 şahsa ait banka hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, bu hesaplar üzerinden yapılan yasa dışı para transferlerinin toplamda 1 milyon 28 bin 934 TL olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Malatya'da 17, Kahramanmaraş'ta ise 1 olmak üzere toplam 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Malatya'da 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 19 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, 32 banka kartı, 2 SD kart, 6 flaş bellek, 1 SSD, 1 HDD ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.