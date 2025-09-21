Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Bakan Tekin: Maarif Modeli ile şehitlerimizi unutturmayacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların değerlerine ve atalarına bağlı yetişmesi için yeni müfredatta şehit ve gazilerin hatırasına özel yer verdiklerini belirterek, "Üstümüze düşen, şehitlerimizi hayırla yad etmek ve gelecek kuşakların onları unutmamasını sağlamaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 12:58, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 16:35
AK Parti Sosyal Politikalar Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen "Gaziler Günü Buluşması"nda konuşan Tekin, Bakanlık olarak misyonlarının gazi ve şehitleri unutturmamak olduğunu belirterek, bu programı düzenleyen AK Parti İl Başkanlığına teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de odak noktasının aynı olduğunu vurgulayan Tekin, "Biz diyoruz ki, 'Çocuklarımız ve gençlerimiz, atalarına, dedelerine saygı duysunlar. Akıllarına geldiğinde ruhlarına bir Fatiha okusunlar. Onları hayırla yad etsinler.' Bir coğrafyayı, bir toprağı vatan kılmanın ana hususu, uğrunda kan dökülmüş olması.

Bize düşen de bize bu coğrafyayı vatan kılan, bu coğrafyanın bizim için vatan olması için canlarını feda eden şehitlerimizi hayırla yad etmek, çocuklarımızın onları asla unutmaması için programlarımızın içerisine koymak. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aslında bunu yaptık. Değerlerine, atalarına bağlı, onların bizlere bıraktığı yadigara gözü gibi bakan bir kuşak yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Tekin, şehit ve gazi çocukları için özel okullarda kontenjan ayrıldığını ancak bazılarının o kontenjanla okula giren çocuklardan farklı uygulamalarla ücret talep ettiğine dikkati çekerek, yayınladıkları yeni yönetmelikle bunun önüne geçtiklerinin altını çizdi.

AK Parti iktidarı boyunca terörle mücadele kapsamında güvenlik politikalarını, terör örgütleriyle silahlı mücadeleyi ve temel insan haklarını öncelikli olarak değerlendirdiklerini aktaran Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde insanların temel hak ve hürriyetlerini dünyada örnek gösterilecek düzeyde güvence altına alan bir hukuk devleti formu inşa etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

- "Bu coğrafyada barışı, terörsüz bir ortamı inşa etmek istiyoruz"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin 2 ana parametresi olduğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bir, uluslararası arenada demokrasinin, insan haklarının, barışın ve hukukun egemen olduğu bir ülke olduğumuzu göğsümüzü gere gere söyleyebileceğimiz bir ortam oluşturmak. İkincisi de uğruna binlerce insanımızın hayatını feda ettiği bu coğrafyada barışı, terörsüz bir ortamı inşa etmek, şehitlerimizin ve gazilerimizin bu anlamdaki fedakarlıklarını anlamlı hale getirip nihayete erdirmek. Mücadelemiz bu. Bunu yaparken kırmızı çizgimiz ise şehitlerimize ve gazilerimize, onların yakınlarına, onların manevi hatırasına zarar getirecek en küçük bir girişime müsaade etmemek.

Hep beraber bu süreci yürüteceğiz. Daha önce de bununla ilgili girişimlerimiz oldu ancak bu anlamda toplumun tüm kesimlerinden destek almak konusunda bu kez Sayın Cumhurbaşkanımız çok ısrarlı. Bu süreçte bize siyasi fikir ayrımı yapmaksızın bütün siyasi partilerin desteği lazım ama en çok da incitmekten imtina ettiğimiz şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bize desteği çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bizden bu yaz boyunca Anadolu'yu karış karış gezip şehit ve gazilerimize bu anlamda neyi murat ettiğimizi, neyi amaçladığımızı anlatmamızı istedi."

Tekin, şehitlere ve gazilere onların hatırasını yaşatacaklarına dair söz verdiğini vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanı olarak onların hatıralarını gelecek kuşakların, çocuklarımızın, torunlarımızın öğrenmesi için onların hatırasına saygı göstermesi için üstümüze her ne düşüyorsa yapmayı bir kez daha taahhüt ettiğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Tekin, sohbet ettiği bir gazi yakınının çocuğuna Beşiktaş forması hediye edilmesi talimatı verdi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da birer konuşma yaptığı programda şehitler için dua edildi.

Programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve gaziler ile yakınları katıldı.

