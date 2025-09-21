Düğünde başladı sokakta devam etti; kavgayı ayırmak isteyen kadınlar arada kaldı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre salonda sünnet düğünü sırasında çocuğun ailesiyle akrabaları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sokağa taşındı. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu sırada bazı kadınlar kavgayı ayırmak istedi.

KADINLAR ARADA KALDI

Ancak kalabalığın sakinleşmemesi üzerine kadınlar da arada kaldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona ererken, kavgada bayılanlara ambulansta müdahale edildi. Kavgaya karışan taraftarın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.