Gazze'de can kaybı 65 bin 283'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail ordusunun sürdürdüğü yoğun saldırılarındaki bilançoya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 75 sivilin cansız bedeninin ve 304 yaralının ulaştığı duyuruldu. Daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ulaşmakta ise halen zorluk yaşandığı bildirildi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 12 bin 724 Filistinlinin öldürüldüğünü, 54 bin 534 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan toplam bilançoya göre, can kaybı 65 bin 283'e, yaralı sayısı ise 166 bin 575'e ulaştı.

Yardım dağıtım noktalarında can kaybı 2 bin 523'e yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirten Bakanlık, son 24 saatte bu bölgelerdeki saldırılar sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını duyurdu. Böylece yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin toplam sayısı 2 bin 523'e, yaralı sayısı ise 18 bin 473'e yükseldi.