Artvin'in vadilerini sel, yaylalarını kar vurdu

Borçka ilçesinde derelerin taşması sonucu birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Ekiplerin bölgede temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan 2 bin 581 rakımlı Bilbilan Yaylası'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, yaylayı beyaza bürüdü. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar güne kar manzarasıyla uyanırken, bazı sürüler daha alçak kesimlere indirildi.

Yetkililer, bölgede hem sel hem de kar nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini belirtti.