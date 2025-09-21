Babasının cesediyle günlerce yaşadı

Polise babasının ölümü sonrası ne yapacağını bilemediğini aktaran Levent Barış Erturhan, şok geçirdiğini, bu nedenle hafta sonu Antalya'ya gelecek ablasını beklediğini söyledi.

Ne yapacağını bilemeyen Levent Barış Erturhan, hafta sonu gelecek ablasını bekledi. Erturhan'ın eve bugün gelen ablası, babasını kanepede oturur vaziyette hareketsiz bulup, ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Bilal Erturhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay , Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Oğlu Levent Barış Erturhan ile birlikte yaşayan Bilal Erturhan, 18 Eylül'de iddiaya göre kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

