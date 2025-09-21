Evini dağıtıp, hırsızlık ihbarında bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan ilginç bir olayda, G.K. (36) isimli şahıs, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla borçlarını ödedikten sonra, evinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, olayın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı ve G.K. hakkında işlem başlatıldı.

Olayın Gelişimi

G.K., evinin dış kapı anahtarının hasarlı olduğunu ve eve giremediğini belirterek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve evde inceleme yaptı.

G.K., yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasının kaybolduğunu iddia etti.

Polisin İncelemesi ve Sonuç

Polis, kapı göbeğindeki hasarın ve evdeki dağınıklığın bilinçli olarak yapıldığı kanaatine vardı.

G.K.'nın ifadesinde, mutfak eşyalarını ve yatak odasını kendisinin dağıttığını, kapının anahtar göbeğini kendisinin zorladığını ve ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine, G.K. hakkında savcı talimatıyla 'Suç uydurma' suçundan işlem başlatıldı.

Önemli Noktalar

500 bin lira değerindeki ziynet eşyası borçların ödenmesinde kullanıldı.

değerindeki ziynet eşyası borçların ödenmesinde kullanıldı. Hırsızlık olayı gerçek dışı çıktı ve şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.




