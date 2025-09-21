Şengün, Ercan Osmani'ye verdiği sözü tuttu!
EuroBasket 2025'te tarihi başarıya imza atan 12 Dev Adam'da, Alperen Şengün'ün Ercan Osmani'ye verdiği Rolex saat sözü gerçek oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 15:43, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 15:45
Alperen Şengün, Yunanistan maçında 28 sayı atan Ercan Osmani'ye verdiği saat sözünü tuttu. EuroBasket 2025'i 2'ncilikle tamamlayarak hepimizi gururlandıran 12 Dev Adam, turnuvadan sonra da yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Alperen Şengün'ün Sözünü Tutması
Yarı finalde oynayıp 94-68 önde tamamladığımız Yunanistan maçından sonra Alperen Şengün, "Ercan'a 'Giannis'i 20'nin altında tutarsan sana Rolex alacağım' dedim. Sözümü tutacağım. Ona en iyi Rolex'i alacağım. Kardeşim elinden geleni yaptı" şeklinde konuşmuştu.
Saat Hediyesi ve Takım Ruhu
- Turnuvanın tamamlanmasından günler sonra Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye söz verdiği saati hediye ettiğini paylaştıkları fotoğrafla ilan etti.