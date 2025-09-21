Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Ana sayfaHaberler Yaşam

8 plaj daha ücretsiz oldu

Muğla'da 8 halk plajı ücretsiz açıldı! Sıfır atık projesiyle temizlenen plajlar, tatilcileri bekliyor. Hangi plajlar ücretsiz?

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 15:47, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 17:00
Yazdır

Muğla'nın farklı ilçelerinde bu yaz 8 halk plajı ücretsiz kullanım için düzenlenerek vatandaşların hizmetine açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje, Sıfır Atık prensibi doğrultusunda gerçekleştirildi. Plajlarda yapılan düzenlemeler sayesinde hem çevre korunuyor hem de halkın kıyılara erişimi kolaylaşıyor. Yaz boyunca on binlerce kişi bu plajlardan ücretsiz olarak faydalandı ve çevre dostu uygulamalar ön plana çıkarıldı.

Halk Plajı Projesi ve Bakan Murat Kurum'un Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri, güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı'mız."

Ücretsiz Olarak Hizmete Açılan Plajlar

  • Ortaca: İztuzu, Sarıgerme
  • Menteşe: Akbük
  • Marmaris: Kızkumu
  • Bodrum: Bitez Hacıahmetler
  • Fethiye: Çalış, Belcekız, Karaot

Sıfır Atık ve Doğa Dostu Düzenlemeler

  • Deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapıldı.
  • 30 personel plajların temizlik ve bakımı için görevlendirildi.
  • 450'den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altına alındı.
  • 500'den fazla şemsiye, yuvaların yerleri gözetilerek yerleştirildi.
  • Yaz boyunca 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı.
  • Toplam 215 ton atık toplandı, bunun 160 tonu geri dönüşüme kazandırıldı.

Kıyılara Erişim Güvence Altında

Bu proje ile vatandaşların kıyılara ücretsiz erişimi güvence altına alınırken, plajlarda çevre dostu yaklaşım yaygınlaştırılıyor. Sürdürülebilirlik ve doğa koruma ön planda tutuluyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber