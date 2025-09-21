Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında aranan polis memuru H.Ö., gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 15:51, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 15:52
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan polis memuru H.Ö., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre İstanbul'da görev yapan polis memuru H.Ö., yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde açığa alındı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan H.Ö., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Gülüç beldesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.