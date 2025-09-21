Kocaman'dan Fenerbahçe yönetimine sert eleştiriler
Fenerbahçe'nin efsane ismi Aykut Kocaman, seçimde oyunu kullandıktan sonra yönetimi hedef aldı. Kadro ve seçimlerdeki hatalara dikkat çekti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 16:26, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 16:29
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.
Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık yarışı için oyunu kullanan Kocaman daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İşte Aykut Kocaman'ın sözleri:
"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DEVAM EDİYORUM"
"Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum."
"KADROLAR VE SEÇİMLER DOĞRU DEĞİLDİ"
"Fenerbahçe'de bu yönetimin 8. yıl olacak. İlk 3-4 yılında kadroda ciddi zayıflık vardı. Yönetim, her ne kadar tersine şeyler söylese de kadrolar ve seçimler çok doğru değildi. Sezon içi ihtiyaç dahilindeki dokunuşlar da doğru değildi."
"ASLAN PAYI HER ZAMAN BAŞKAN VE YÖNETİMİNDİR"
"Benim dönemim de dahil, aslan payı her zaman başkan ve yönetimindir. Teknik direktör ve oyuncular sonra gelir. Başarısızlıklarda da yönetim ve başkan sorumludur."
"TUHAF BİR DURUM"
"Tuhaf bir durum. Kişiselleştirmek istemiyorum ama... Seçenek dahi olmamam tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu da yaratanların düşünmesi lazım. Benim yanıt verme şansım yok."