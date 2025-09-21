Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Saadet Partisi Genel Başkanı: Siyaset değil, cihad yapıyoruz!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gençlerle buluştuğu kampta siyaseti değil, cihadı savunduklarını söyledi. Gazze ve İslam coğrafyasındaki çatışmalara dikkat çekti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 22:15, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 22:11
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "mücadele anlamına gelen cihad ruhuyla siyaset yürüttüklerini" belirterek, "Biz siyaset yapmıyoruz, biz cihad yapıyoruz. Biz Ahmet, Mehmet başkan olsun mücadelesi değil, Milli Görüş'ü iktidara getirip İslam birliği kurmanın mücadelesini veriyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Düzce Akçakoca'daki "Kadro Kampı"na katılarak, gençlerle bir araya geldi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Haldun Pekdemir'in eşlik ettiği Arıkan, dünyada şu an 120 civarı aktif silahlı çatışmanın yaşandığını, bu çatışmaların yüzde 74'ünün İslam coğrafyasında gerçekleştiğin söyledi. Arıkan, "Neden İslam coğrafyası bu vaziyette? 120 çatışmanın yüzde 74'i neden İslam coğrafyasında?" sorularını yöneltti.

Geçtiğimiz günlerde Malezya'ya gerçekleştirdiği ziyareti anlatan Arıkan, D-8 ruhunu yeniden canlandıracaklarını kaydetti. Malezya'da Vietnam, Sri Lanka, Tayland, Endonezya, Pakistan ve Filistin'in de aralarında bulunduğu 9 ülke heyetiyle yapılan toplantılarda ortak gündemin Gazze olduğunu belirten Arıkan, "Herkesin 'Gazze için bir şeyler yapılmalı' dediğini ama icraatın eksik kaldığını" ifade etti.

Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed başta olmak üzere görüştükleri birçok İslam ülkesi liderinin Türkiye'nin rolüne dikkati çektiğini anlatan Arıkan, Türkiye'de bir Saadet Partisi iktidarı beklentisinin ön plana çıktığını savundu. İsrail'in Gazze'de soşkırım yaptığını anlatan Arıkan, hedefi büyüten Siyonizmin, durdurulmaması halinde Gazze'yle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'nun insanlık tarihinde eşsiz bir yere sahip olduğunu kaydeden Arıkan, filonun oluşturulabilmesi, iktidarlarına rağmen birçok ülkeden vicdanlı insanların gemilere binmesi hedefine ulaşıldığını söyledi.

"Mücadele anlamına gelen cihat ruhuyla siyaseti yürüttüklerini" vurgulayan Arıkan, "Biz siyaset yapmıyoruz, biz cihat yapıyoruz. Biz Ahmet, Mehmet başkan olsun mücadelesi değil, Milli Görüş'ü iktidara getirip İslam birliği kurmanın mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.


