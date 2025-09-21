İzmir sahillerinde balık ölümleri devam ediyor

Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Ana sayfaHaberler Yaşam

İzmir sahillerinde balık ölümleri devam ediyor

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor! Kıyıya vuran balıklar görenleri şaşkına çevirdi. Peki, bu felaketin nedeni ne?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 22:56, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 22:58
Yazdır
İzmir sahillerinde balık ölümleri devam ediyor

İzmir Körfezi'nde ağustos ayında yeniden başlayan balık ölümleri devam ediyor.

Pasaport ve Üçkuyular iskeleleri çevresinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahilde biriken ölü balıkları topladı.

Sahilde ailesiyle yürüyüşe çıkan Şener Taran, üzüntüsünü dile getirerek, "Ailecek sahile gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük ve çok üzüldük. İzmir'e yakışmayan bir görüntü. Balık ölümlerinin araştırılmasını istiyoruz." dedi.

Serkan Kocamert ise İzmir'in "denize aşık bir kent" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan, çocukluğundan itibaren denizle büyüyor. Böyle bir manzarayla karşılaşmak insanın içini acıtıyor. Gelirken 5 yaşındaki kızım denizi görünce 'Baba bak' dedi, cevap veremedim. Bir ihmal söz konusu. İnsanların da bilinçli olması, yetkililerin de çözüm bulması lazım. Sorun aslında temizlemekte değil, kirletmemekte."

Kentte geçen yıl 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülmüştü.

Geçen ağustos ayında ise yeniden balık ölümleri başlamıştı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber