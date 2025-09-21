150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere

20 Eylül'de sosyal medyada yayılan videoda bir market çalışanı, 150 liralık ayçiçek yağının 450 liraya satıldığını anlatır bir video çekti.

Yayılan video Ticaret Bakanlığı'nın dikkatini çekti ve gerçekliği araştırıldı.

Bakanlık birimleri videonun çekildiği marketi araştırmaya başladı ve bu arada yağın üreticisiyle de görüşüldü. Yağ üreticisi açıklama yaparak, "İlgili ürünün bayi maliyetlerinin güncel piyasa raf fiyatlarıyla uyumlu olduğunu, iddia edilen 151,50 TL tedarik maliyetinin ise 2023 yılına ait olup 2025 yılı rafine sıvı yağ maliyetleriyle ilgisi bulunmadığını' vurguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya paylaşımında, soruşturmanın nasıl yapıldığını anlattı. "Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce itina ile yürütülen araştırmalar sonucunda, görüntülerde yer alan sosyal medya kullanıcısının Abdullah G. olduğu; bahse konu marketin ise S. Mahallesi Ö. Apartmanı'nda faaliyet gösteren "T. Market" olduğu kesin olarak tespit edilmiştir." bilgisini veren Gürcan, bu aşamadan sonra, marketin bütün stoklarının gözden geçirildiğni de aktardı.

Gürcan'ın verdiği bilgiye göre, market sahibi kendi ikrarıyla verdiği beyanında "Sosyal medya üzerinden mizah amaçlı paylaşım yaptım. Ürünü alış fiyatım normalde 351,25 TL'dir. Sosyal medyada yaptığım paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an stok durumum 55 adet olarak gözükmektedir." dedi ve bu sözleri tutanakla kayda geçirildi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, bu aşamadan sonra konunun yasal işlemle tabi tutulacağını belirterek, "Konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında stokçuluk ve piyasa dengesi ile serbest rekabeti bozucu fiil olarak değerlendirilmesi halinde, ilgili şahıs hakkında 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır." dedi.



