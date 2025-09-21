Gaziantep'te 1 milyon dolar sahte para yakalandı
Gaziantep'te polis ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda 1.1 milyon dolar değerinde sahte banknot ve av tüfeği buldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 18:15, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 18:17
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde yaklaşık 1 milyon 100 bin dolarlık sahte banknot ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan H.H'nin evinde sahte banknot olduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada yaklaşık 1 milyon 100 bin dolarlık sahte banknot ve av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.H'nin dolandırıcılık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.