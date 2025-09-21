Tirebolu açıklarında aynı anda 3 hortum
Giresun açıklarında aynı anda 3 hortum oluştu! Cep telefonuyla kaydedilen bu doğa olayı görenleri şaşkına çevirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 18:21, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 18:23
Giresun açıklarında denizde 3 ayrı noktada meydana gelen hortum, cep telefonuyla görüntülendi.
Tirebolu ilçesinde öğle saatlerinden sonra deniz üzerinde 3 ayrı noktada hortum oluştu.
Görülen hortumlar, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Çevredekiler, hortumları cep telefonlarıyla kaydetti. (DHA)