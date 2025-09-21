Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran

Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bırakarak kulübün yeni başkanı oldu.

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci oturumu bugün gerçekleştirildi.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı.

38. BAŞKAN SADETTİN SARAN

24 bini aşkın üyenin oylaması sonucu kazanan taraf Sadettin Saran oldu. Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Fenerbahçe tüzüğüne göre resmi sonuçlar, 22 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de kesinleşecek.

Şekip Mosturoğlu: "Seçimin bu kadar sağlıklı ve düzenli şekilde geçmesinin sebebi ortaya koydukları konsensüstür. Bugün sağlıklı bir seçim yaptık. Kendilerine minnettarım. Fenerbahçe demokrasisine sağladıkları katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kullanılan oy sayısı 24.732; geçerli oy sayısı 24.393; boş oy sayısı 135, geçersiz sayısı 204, başkanımız Ali Yıldırım Koç 12.068, Sayın Sadettin Saran 12.325. Seçim, yarın 17.00'den sonra kesinleşecek.

SADETTİN SARAN: "İNŞALLAH KUPAYI 3 BAŞKAN BERABER KALDIRIRIZ"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Seçimlerin sonucu gösteriyor ki, görev birlik olmak. Dün de söyledim, şampiyon olana kadar bayram yok, kutlamak yok. Sayın Ali Koç, 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki, tüm başkanlar koşulsuz birlik beraberlik olsun. İnşallah Ali Bey ile olan dostluğumuz daha da güçlenir ve kupayı 3 başkan beraber kaldırırız. Bu benim en büyük hayalim.

ALİ KOÇ: "38. BAŞKAN CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç: "Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. bir kez daha fenerbahçe demokrasi şölenini. bir kez daha Fenerbahçe seçim yaparsa nasıl yapacağını gösterdik. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun diyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz, artık düşmanları içerde değil dışarda aramanın zamanı ve başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun."


RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE AÇILAN SANDIK: 50

ALİ KOÇ: 12 bin 114

SADETTİN SARAN: 12 bin 331


