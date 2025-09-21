Sağlık Bakanı BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Memişoğlu, 25 Eylül'de gerçekleştirilecek BM oturumunda, küresel sağlık gündeminin en önemli başlıklarından "bulaşıcı olmayan hastalıklar" konusunda Türkiye'yi temsilen hitapta bulunacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'ye gitti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çalışmalarına katılacak ve Genel Kurul'a hitap edecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net