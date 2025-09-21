Kütahya'da motosiklet kazası: Polis memuru hayatını kaybetti
Kütahya Gediz'de karavan ile motosikletin çarpışması sonucu polis memuru Samet Ter hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 20:43, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 20:45
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, karavan ile çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.
Polis memuru Samet Ter'in (36) kullandığı 43 AEA 618 plakalı motosiklet, Gediz-Altıntaş kara yolu Sazköy mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet K. (48) idaresindeki 43 FA 041 plakalı karavan ile çarpıştı.
Motosiklet, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarına devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Ter, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu'nun koruma polisi olduğu öğrenilen Ter'in, motosiklet grubuyla Murat Dağı'ndan döndüğü öğrenildi.