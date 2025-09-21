'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine gitti.

New York'taki Türk Evi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılandı.

Türk Evi'ne girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump ile görüşmelerimiz olacak. Bizim için Orta Doğu'daki her adım hayatidir, bu görüşmelerimiz çok çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları

Temaslarındaki en önemli başlıklardan biri de Gazze olacak. Gazze'den yükselen çığlığı duyurmak için salı günü Birleşmiş Milletler kürsüsünde olacak.

Erdoğan'ın, New York programı yoğun geçecek. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de düzenlenecek Filistin konferansına da katılacak. Erdoğan, New York'ta Türk Amerikan toplumuyla da bir araya gelecek. Türk-Amerikan Yönlendirme komitesinin düzenleyeceği yemekte konuşacak.

Cumhurbaşkanı'nın bir diğer programı ise iş dünyasıyla olacak. Türk ve Amerikan iş insanlarıyla Türk Evi'nde buluşacak.

Cumhurbaşkanı, çarşamba günü Birleşmiş Milletler İklim Zirvesine katılacak. Erdoğan New York'ta çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.

Amerika Birleşik Devletlerinde New York Programını tamamladıktan sonra Vaşington'a giderek

25 Eylül'de Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek. Erdoğan-Trump görüşmesinde askeri ve ticari konular ve küresel meseleler masada olacak.



