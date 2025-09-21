Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Kasımpaşa 10 kişiyle Fenerbahçe'ye direndi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın 10 kişi kalmasına rağmen gösterdiği direnç şaşırttı.

Haber Giriş : 21 Eylül 2025 22:35, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 22:37
Kasımpaşa 10 kişiyle Fenerbahçe'ye direndi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip 3'ncü dakikada Asensio'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'da Cafu, 45'nci dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Kasımpaşa, 64'ncü dakikada Hajradinovic ile eşitlik sayısını kaydetti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 12, Kasımpaşa ise 5 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Kasımpaşa 1 - 1 Fenerbahçe

90'Karşılaşma 1-1 sona erdi.

90'Maçın sonuna 8 dakika ilave edildi.

64'GOL! Hajradinovic topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Sol taraftan yapılan ortaya ceza sahası içinde Hajradinovic gelişine vurdu ve skora eşitliği getirdi.

50'Kasımpaşa ikinci yarının başında 10 kişi olmasına rağmen önde baskı yapıyor.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'Hakem kornerin kullanılmasını istedi.

45'Kasımpaşa'da Winck yerde kaldı ve penaltı bekliyor.

45'İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

45' Kasımpaşa'da Cafu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

35'İlk yarıda normal sürede son 10 dakika. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.

15'Golün ardından karşılaşmada tempo düştü.

3'GOL! Asensio, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını arkadan gelen Asensio'ya çıkardı. Asensio'nun vuruşunda top ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

1'İlk düdük çaldı ve mücadele başladı.

Kasımpaşa - Fenerbahçe ilk 11'ler
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali, Ben Ouanes, Gueye
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, Talisca


