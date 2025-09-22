22 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenecek Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı ile Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde gerçekleştirilecek Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansa ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(New York)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda "TOBB Türkiye 100 - Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" programına katılacak.

(Ankara/15.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik'in İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasını takip edecek.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri programına katılacak.

(Antalya/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın düzenlediği "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" başlıklı yan etkinliğe ve Dördüncü Dünya Kadın Konferansı'nın 30. Yıl Dönümüne İlişkin Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'na iştirak edecek.

(New York)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne ziyarette bulunacak, Bakü Türk Anadolu Lisesi Ahmetli Yerleşkesi'nin açılış törenine katılacak.

(Bakü/10.00/11.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlenecek programa iştirak edecek.

(Karabük/11.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Azerbaycan'da yapımı tamamlanan Bakü Türk Anadolu Lisesi Ahmetli Yerleşkesi'nin açılış törenine katılacak.

(Bakü/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bekir-Latife Şahin İlkokulunun açılışına katılacak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulunacak ve sektör toplantısına iştirak edecek, Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesi ve Sivas Hafik Koç Regülatörü ve İletim Hattı temel atma programına, Toprak Mahsulleri Ofisinin Sivas Başmüdürlüğü Hizmet Binası açılışına katılacak, domates üretim serasında incelemelerde bulunacak.

(Sivas/10.00-18.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ve eylül ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans düzenlenecek.

(New York)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu'nda Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile görüşecek ve Gazi Üniversitesi Kampüsü'nde Türkiye-Polonya Rektörler Forumu'na katılacak.

(Ankara/09.30/10.30)

2- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Bolu)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Turkcell arasındaki iş birliklerinin anlatılacağı basın toplantısı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç'un katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

3- Nesine 2. Lig'in 5 haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak tek maçla tamamlanacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftası, tek maçla tamamlanacak.