Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

OLUMSUZLUK YOK

Yerin 8.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 139.4 kilometre mesafede ölçüldü.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.