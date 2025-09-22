Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 07:22, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 17:18
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
OLUMSUZLUK YOK
Yerin 8.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 139.4 kilometre mesafede ölçüldü.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.