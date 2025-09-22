Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Aşağıda, bölgelere göre il il hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz:

Marmara Bölgesi

Bursa: 31°C, parçalı ve az bulutlu

31°C, parçalı ve az bulutlu Çanakkale: 29°C, parçalı ve az bulutlu

29°C, parçalı ve az bulutlu İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Denizli: 34°C, az bulutlu ve açık

34°C, az bulutlu ve açık İzmir: 30°C, az bulutlu ve açık

30°C, az bulutlu ve açık Manisa: 34°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Adana: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık Antalya: 34°C, az bulutlu ve açık

34°C, az bulutlu ve açık Burdur: 31°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 26°C, parçalı ve az bulutlu

26°C, parçalı ve az bulutlu Çankırı: 26°C, parçalı ve az bulutlu

26°C, parçalı ve az bulutlu Eskişehir: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 28°C, parçalı ve az bulutlu

28°C, parçalı ve az bulutlu Düzce: 28°C, parçalı ve az bulutlu

28°C, parçalı ve az bulutlu Sinop: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Artvin: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

22°C, parçalı ve çok bulutlu Rize: 25°C, parçalı ve çok bulutlu

25°C, parçalı ve çok bulutlu Samsun: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 18°C, parçalı ve az bulutlu

18°C, parçalı ve az bulutlu Kars: 18°C, parçalı ve az bulutlu

18°C, parçalı ve az bulutlu Malatya: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 29°C, az bulutlu ve açık

29°C, az bulutlu ve açık Gaziantep: 26°C, az bulutlu ve açık

26°C, az bulutlu ve açık Mardin: 27°C, az bulutlu ve açık

Önemli Notlar

Sıcaklık artışı özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde hissedilecek. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış beklenmemesi nedeniyle açık hava aktiviteleri için uygun bir gün öngörülüyor.