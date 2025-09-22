Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Ana sayfaHaberler Yaşam

Düz vitesli modeller tarihe mi karışıyor?

Şehir trafiği otomatik vitesi zirveye taşıyor! Manuel vitesli araçların sayısı ikinci elde de düşerken otomatik araçlar genç sürücülerin ilk tercihi olarak ön plana çıkıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 08:06, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 08:07
Yazdır
Düz vitesli modeller tarihe mi karışıyor?

Türkiye'de artan nüfus ve buna paralel olarak yükselen araç kullanıcı sayısı, otomotiv tercihlerinde de ciddi değişimlere yol açıyor. Özellikle şehir hayatının getirdiği yoğun trafik şartları, manuel vites araç kullanımını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Yapılan araştırmalara göre yeni ehliyet sahiplerinin yüzde 93'ü otomatik vitesli araçları tercih ediyor.

Otomatik vitesin sunduğu konfor, özellikle büyük şehirlerde saatler süren trafik kuyruklarında sürücülere büyük kolaylık sağlıyor. Debriyaj ve sürekli vites değiştirme ihtiyacı ortadan kalktığı için sürüş deneyimi daha rahat ve stressiz hale geliyor. Bu durum, manuel vites araçların popülerliğini hızla kaybetmesine yol açıyor.

BİRÇOK YENİ MODELDE 'MANUEL' YOK

Birçok otomobil markası artık yeni modellerinde manuel vites seçeneğini sunmuyor. Özellikle kompakt SUV ve sedan segmentinde otomatik vites neredeyse standart haline geldi. Manuel vites, yalnızca giriş seviyesindeki birkaç modelde veya ticari araçlarda sınırlı olarak yer bulabiliyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması da bu dönüşümün en güçlü katalizörlerinden biri. Elektrikli otomobillerde klasik anlamda bir şanzıman sistemi bulunmadığı için manuel vites ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu da otomatikleşmenin sadece bir tercih değil, aynı zamanda teknolojinin doğal bir sonucu olduğunu gösteriyor.

Benzer bir tablo Avrupa'da da yaşanıyor. Özellikle Almanya, Fransa ve İtalya gibi otomotiv kültürünün güçlü olduğu ülkelerde bile otomatik vites tercih oranları hızla yükseliyor. ABD'de ise manuel vitesli otomobil bulmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Bazı markalar hala manuel şanzıman seçeneği sunsa da bu, genellikle isteğe bağlı ve ekstra ücret ödenmesi gereken bir opsiyon haline geldi.

İKİNCİ ELDE DE ÖNE ÇIKIYOR

Online ilan platformlarından elde edilen veriler, otomatik vitesin yükselişini ikinci el piyasasında da ortaya koyuyor. Yılın ikinci yarısında 1 milyon TL ve üzerindeki araç ilanlarının oranı artış gösterirken, 20 yaş ve üzeri araçların payındaki gerileme dikkat çekiyor. Bu durum, ikinci elde manuel vitesli araçların sayısının giderek azalmasına yol açıyor.

Aynı dönemde otomatik vitesli araçların ilan oranı ise artışını sürdürüyor. Verilere göre temmuz ayında yüzde 39 seviyesinde olan otomatik vitesli araçların payı, ağustos ayında yüzde 41'e yükseldi. Bir dönem yüzde 70'lere varan oranlarla pazara hakim olan manuel vitesli araçların payı ise yüzde 53'e gerilemiş durumda.


