Otel yangını davasında ikinci duruşmanın ilk günü bitti

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın 2'nci duruşmasına 19'u tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar, davaya birleşen iddianameyle dahil olan 4 müşteki için savunmalarını yaptı. Birçok sanık, celse arasında gelen belgelere ve birleşen iddianameye ilişkin olarak daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

"7 aydır tutukluyum, suçum nedir bilmiyorum"

Eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü sanık Mehmet Özel, "Özel İdarenin yetkisi belge bazındadır. Grand Kartal Otel'in bulunduğu bölgede yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğundadır. Söz konusu otelin girişinde herkesin görebileceği yerde 'Bu otel Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmektedir' yazısı bulunmaktadır. 7 aydır tutukluyum, suçum nedir bilmiyorum" dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri sanık Sırrı Köstereli ise daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini aktardı.

"Ben denetim formunu görmedim, görmem de imkansızdır"

Sanık Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, "İlk mahkeme sürecinde yaptığım savunmalara aynen iştirak ediyorum. Tekrara düşmeden birkaç ekleme yapmak istiyorum. Başvuru dilekçesini görmedim ve görmediğim bu evrakları halkla ilişkiler ve denetleme bölümüne iletmiştim. Ben evrakları görmedim. Çünkü ben rapor aşamasında ekrana geldiğinde görürüm. Bana bağlı 5 tane müdürlüğü yöneten idareciyim. 70 metrekare kafe konusunda denetim yapılmış, rapor tutulmuş, olumlu rapor oluşturulmuştur. Ben denetim formunu görmedim, görmem de imkansızdır. Bilmediğim, görmediğim, eğitimini almadığım, görevlerim arasında olmayan bir konu hakkında suçlanamam" diye konuştu.

"Rapor oluşmadığı için müdürüme bildirme zorunluluğum yoktur"

Sanık itfaiye eri İrfan Acar, "Eksikler belirtilmiş ve otel yönetimine bildirilmiştir. Bu işin yapılmasından sorumlu olan otel yönetimidir ve bu mevzuatta bildirilmiştir. Bildirim yapılması zorunlu değildir ve rapor oluşmamıştır. Bu nedenle rapor oluşmadığı için müdürüme bildirme zorunluluğum yoktur. HTS kayıtlarında da kafeye denetlemeye gittiğim bellidir ve sadece tarihle ilgili kafa karışıklığı oluşmuştur. Tarafıma suç yüklenmesini kabul etmiyorum. Rüşvet iddiası ortaya atıldı, hesap numaralarımdan böyle bir durum olmadığı anlaşılıyor" şeklinde konuştu.

Menfaat çatışması ihtimaline karşı sanık avukatı değişti

Tutuklu sanık teknik personel şefi Tahsin Pekcan savunma yapacağı sırada söz alan müşteki avukatı, 30 Temmuz'da tutuklu sanık otelin genel müdürü Emir Aras'ın evinde yapılan aramaya Pekcan'ın avukatının katıldığını belirterek, çıkar çatışması ya da kolektif savunma yürütüldüğünü düşündüklerini kaydetti. Söz alan sanık Pekcan'ın avukatı, aramaya fiilen katılmadığını, kapı önünde sadece imza attığını söyledi. Mahkeme heyeti durumu görüşmek üzere ara verdiği esnada bazı müştekiler, sanıklara ve avukatlara tepki göstererek, "Hepiniz katilsiniz" diye bağırdı. Ara kararda mahkeme heyeti, menfaat çatışması ihtimaline karşı sanık Pekcan'a yeni bir avukat atanmasına karar verdi.

"Resepsiyona gelene kadar kimseyle konuşmadım"

Olay günü telefon konuşması yapıp yapılmadığı sorulan sanık Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz, "Emir Bey'i aradım ama karşıdan bir cevap alamadım. Kimseyle görüşmedim, zaten görüşmelerim kayıt altında. Resepsiyona gelene kadar kimseyle konuşmadım" ifadelerini kullandı.

"Bana, vereceğim ruhsata kadar bakanlık engel koyabiliyorken benim yetkim nedir"

Sanık Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, "Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Hiçbir mevzuatta bana verilmiş bir yetki yok. Bununla ilgili her şeyi açıkça söylediğimi düşünüyorum. Yönetmelikte bir açık olduğunda bakanlığa soru sorarız. Bana, vereceğim ruhsata kadar bakanlık engel koyabiliyorken benim yetkim nedir, ben neden buradayım bilmiyorum" dedi.

Son sanık olarak menfaat çatışması ihtimaline karşı başka avukat atanan teknik personel şefi Tahsin Pekcan, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti duruşmaya yarına kadar ara verdi.