18 ilde siber suç operasyonu: 170 şüpheli yakalandı

18 ilde düzenlenen "çevrim içi çocuk istismarı, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve hırsızlık" operasyonlarında 170 şüpheli yakalandı. 55 kişi tutuklanırken, 341 milyon TL değerindeki şirket, konut ve araçlara el konuldu.

Siber suçlara yönelik kararlı adımlar atan emniyet birimleri, geniş kapsamlı yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla duyurdu.

170 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı.

Emniyet ekiplerince 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda,

"çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve nitelikli hırsızlık"

suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonlarda 55 şüpheli tutuklanırken, 34 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon TL değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

Bunlar arasında 5 şirket, 7 konut ve 10 araç bulunuyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

"kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı"

temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

