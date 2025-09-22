En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Emekli maaşını taşıyanlara bankalardan 30 bin TL'ye varan promosyon fırsatları! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, detaylar haberimizde.
Bankaların emekli promosyon kampanyaları Eylül 2025 döneminde de büyük ilgi görüyor. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını kendilerine taşımak isteyen müşterilere yüksek tutarlarda promosyon ve ek ödül fırsatları sunuyor.
VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası gibi önde gelen bankaların sunduğu promosyonlar, emekliler tarafından yakından takip ediliyor. En yüksek promosyon tutarı ek ödemelerle birlikte 30.000 TL'yi bulabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini ve başvuru koşullarını merak ediyor.
Banka Banka Güncel Emekli Promosyonları
VakıfBank
- 10.000 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL
- 10.000 TL - 15.000 TL arası için 8.000 TL
- 15.000 TL - 20.000 TL arası için 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL
Halkbank
- 10.000 TL - 14.999,99 TL arası için 8.000 TL
- 15.000 TL - 19.999,99 TL arası için 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL
- SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olanlara 5.000 TL
Ziraat Bankası
- Maaş tutarına göre 3 yıllık peşin ödeme ile 12.000 TL'ye kadar promosyon
Yapı Kredi
- Maaş baremine göre ana promosyon: 6.250 TL - 15.000 TL arası
- Ek ödüllerle birlikte toplamda 30.000 TL'ye kadar
TEB
- Ana promosyon ve ek ödüllerle toplamda 21.000 TL'ye kadar
Garanti BBVA
- Nakit promosyon ve bonuslarla toplamda 25.000 TL'ye kadar
ING
- Maaş tutarına göre koşulsuz nakit promosyon: 6.250 TL - 15.000 TL arası
İş Bankası
- Nakit promosyon ve ek ayrıcalıklarla toplamda 15.000 TL'ye kadar
Akbank
- Nakit promosyon: 15.000 TL'ye kadar
- Ek ödüllerle birlikte toplamda 30.000 TL'ye kadar
Denizbank
- Nakit promosyon: 12.000 TL'ye kadar
- Ek promosyon ve harcama iadeleriyle toplamda 27.000 TL'ye kadar
Başvuru Koşulları ve Detaylar
Emekli maaşını taşımak isteyenler, ilgili bankanın şubeleri, internet bankacılığı, mobil uygulamaları veya ATM'leri üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Promosyon ödemeleri genellikle üç yıl boyunca maaşın aynı bankadan alınması taahhüdü karşılığında veriliyor. Ek ödül ve kampanya detayları için bankaların resmi kanallarından bilgi alınması öneriliyor.