En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?

Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Ana sayfaHaberler Ekonomi

En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?

Emekli maaşını taşıyanlara bankalardan 30 bin TL'ye varan promosyon fırsatları! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, detaylar haberimizde.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 08:56, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 08:56
Yazdır
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?

Bankaların emekli promosyon kampanyaları Eylül 2025 döneminde de büyük ilgi görüyor. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını kendilerine taşımak isteyen müşterilere yüksek tutarlarda promosyon ve ek ödül fırsatları sunuyor.

VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası gibi önde gelen bankaların sunduğu promosyonlar, emekliler tarafından yakından takip ediliyor. En yüksek promosyon tutarı ek ödemelerle birlikte 30.000 TL'yi bulabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini ve başvuru koşullarını merak ediyor.

Banka Banka Güncel Emekli Promosyonları

VakıfBank

  • 10.000 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL arası için 8.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL arası için 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL

Halkbank

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL arası için 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL arası için 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL
  • SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olanlara 5.000 TL

Ziraat Bankası

  • Maaş tutarına göre 3 yıllık peşin ödeme ile 12.000 TL'ye kadar promosyon

Yapı Kredi

  • Maaş baremine göre ana promosyon: 6.250 TL - 15.000 TL arası
  • Ek ödüllerle birlikte toplamda 30.000 TL'ye kadar

TEB

  • Ana promosyon ve ek ödüllerle toplamda 21.000 TL'ye kadar

Garanti BBVA

  • Nakit promosyon ve bonuslarla toplamda 25.000 TL'ye kadar

ING

  • Maaş tutarına göre koşulsuz nakit promosyon: 6.250 TL - 15.000 TL arası

İş Bankası

  • Nakit promosyon ve ek ayrıcalıklarla toplamda 15.000 TL'ye kadar

Akbank

  • Nakit promosyon: 15.000 TL'ye kadar
  • Ek ödüllerle birlikte toplamda 30.000 TL'ye kadar

Denizbank

  • Nakit promosyon: 12.000 TL'ye kadar
  • Ek promosyon ve harcama iadeleriyle toplamda 27.000 TL'ye kadar

Başvuru Koşulları ve Detaylar

Emekli maaşını taşımak isteyenler, ilgili bankanın şubeleri, internet bankacılığı, mobil uygulamaları veya ATM'leri üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Promosyon ödemeleri genellikle üç yıl boyunca maaşın aynı bankadan alınması taahhüdü karşılığında veriliyor. Ek ödül ve kampanya detayları için bankaların resmi kanallarından bilgi alınması öneriliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber