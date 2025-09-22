En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?

Bankaların emekli promosyon kampanyaları Eylül 2025 döneminde de büyük ilgi görüyor. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını kendilerine taşımak isteyen müşterilere yüksek tutarlarda promosyon ve ek ödül fırsatları sunuyor.

VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası gibi önde gelen bankaların sunduğu promosyonlar, emekliler tarafından yakından takip ediliyor. En yüksek promosyon tutarı ek ödemelerle birlikte 30.000 TL'yi bulabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini ve başvuru koşullarını merak ediyor.

Banka Banka Güncel Emekli Promosyonları

VakıfBank

10.000 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası için 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL

Halkbank

10.000 TL - 14.999,99 TL arası için 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arası için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri için 12.000 TL

SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olanlara 5.000 TL

Ziraat Bankası

Maaş tutarına göre 3 yıllık peşin ödeme ile 12.000 TL'ye kadar promosyon

Yapı Kredi

Maaş baremine göre ana promosyon: 6.250 TL - 15.000 TL arası

Ek ödüllerle birlikte toplamda 30.000 TL'ye kadar

TEB

Ana promosyon ve ek ödüllerle toplamda 21.000 TL'ye kadar

Garanti BBVA

Nakit promosyon ve bonuslarla toplamda 25.000 TL'ye kadar

ING

Maaş tutarına göre koşulsuz nakit promosyon: 6.250 TL - 15.000 TL arası

İş Bankası

Nakit promosyon ve ek ayrıcalıklarla toplamda 15.000 TL'ye kadar

Akbank

Nakit promosyon: 15.000 TL'ye kadar

Ek ödüllerle birlikte toplamda 30.000 TL'ye kadar

Denizbank

Nakit promosyon: 12.000 TL'ye kadar

Ek promosyon ve harcama iadeleriyle toplamda 27.000 TL'ye kadar

Başvuru Koşulları ve Detaylar

Emekli maaşını taşımak isteyenler, ilgili bankanın şubeleri, internet bankacılığı, mobil uygulamaları veya ATM'leri üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Promosyon ödemeleri genellikle üç yıl boyunca maaşın aynı bankadan alınması taahhüdü karşılığında veriliyor. Ek ödül ve kampanya detayları için bankaların resmi kanallarından bilgi alınması öneriliyor.