iPhone 17 için nöbet tuttular! Geceden gelen bile var

Apple'ın yeni telefonu iPhone 17 için 17 Eylül'de ön sipariş süreci başlamış, 19 Eylül itibarıyla da satışa çıkmıştı. Yeni modeli almak isteyenler, İstanbul'daki bazı Apple mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

GECEDEN SIRAYA GİRDİLER

En düşük fiyatı 77 bin 999 lira olan iPhone 17'nin Pro serisi ise 107 bin 999 liradan satışa sunuldu. İstanbul'da bir AVM önünde vatandaşların geceden sıraya girdiği ve bekleme listeleri oluşturulduğu görüldü.

Fiyatların yüksek olmasına rağmen talebin yoğun olduğu belirtilirken, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de mağaza önlerinde benzer görüntüler yaşandı. Bazı ülkelerde kuyruklar izdihama dönüştü.