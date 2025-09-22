Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Anayasa Mahkemesi CBK ile kadro ihdasını Anayasa'ya aykırı bulmadı

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Savunma Sanayii Başkanlığı'na kadro ihdas edilmesine yönelik düzenlemenin iptal istemini reddetti. CHP'li 132 milletvekilinin başvurusu üzerine verilen kararda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Anayasa'ya uygun olduğuna hükmedildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 09:18, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 09:19
Anayasa Mahkemesi CBK ile kadro ihdasını Anayasa'ya aykırı bulmadı

Başvuran milletvekilleri, 20 Mart 2025 tarihli ve (181) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin kadro ihdasına ilişkin hükümlerinin Anayasa'nın başta 2., 6., 7., 8., 11., 104., 128., 153. ve 161. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürmüş ve iptalini talep etmişti.

Kadro ihdasının yetki yönünden değerlendirilmesi

CHP tarafından yapılan başvuruda, kadro ihdasının "yasayla yapılması gereken bir düzenleme" olduğu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılamayacağı iddia edildi. Ancak Anayasa Mahkemesi, 2017 Anayasa değişikliği sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde genel kadro usul ve esaslarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebileceğini hatırlattı.

Mahkeme kararında şu ifadeye yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kamu kurumlarının kadro ihdasları, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca düzenlenmektedir. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığı'na kadro ihdas edilmesi, Anayasa'nın 104. ve 128. maddelerine uygun bir işlemdir."

Anayasa'ya aykırılık iddialarının reddi

Başvuruda ileri sürülen "yasama yetkisinin devri", "yürütmenin yetki aşımı" ve "mali dengeye aykırılık" iddiaları da Mahkeme tarafından kabul edilmedi. Kararda, kadro ihdasının:

  • Kamu hizmetlerinin etkin ve sürekli yürütülmesi,
  • Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli personel yapısının oluşturulması,
  • Genel bütçe ve kadro sistematiği içinde yapılması

gerekçeleriyle meşru bir amaca dayandığı belirtildi.

Mahkeme ayrıca, kadro ihdasının "ölçülülük ilkesine uygun" olduğunu, kamu hizmetinin gerektirdiği sınırların aşılmadığını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi, Savunma Sanayii Başkanlığı'na kadro ihdasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini oy çokluğuyla reddetti. 22 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.

