Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Türkiye'de 'su yılı' kurak geçti

Türkiye genelinde 2025 su yılı yağışları, normalin ve geçen yılın altında kalarak İç Anadolu Bölgesi'nde son 65, Marmara ve Ege Bölgesi'nde son 18 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de 'su yılı' kurak geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, her yıl çiftçilerin sulama dönemine denk gelen 1 Ekim-30 Eylül aralığında ülkeye düşen ortalama yağış miktarına "su yılı yağışları" deniyor.

Söz konusu yağışlar, meteorolojik kuraklık durumunu ortaya koyuyor.

Bu kapsamda, 1 Ekim 2024-31 Ağustos 2025 döneminde ülke genelinde ortalama metrekareye 401,1 kilogram yağış kaydedildi.

Bu miktar, su yılı normali olan metrekareye 548,5 kilogramın yüzde 27, geçen yıl aynı dönemdeki metrekareye 563,2 kilogramın ise yüzde 29 altında kaldı.

Türkiye geneli 11 aylık su yılı yağışları son 52 yılın en düşük seviyesine indi.

Yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer yüzde 60'ın üzerinde azalma, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde ise yüzde 20'nin üzerinde artma gösterdi.

Ankara'da yağışlar son 47 yılın en düşük seviyesinde

Bölge genelinde su yılı yağışları tüm bölgelerde normallerinin ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.

Normallerine göre en fazla azalma yüzde 53 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelirken, 11 aylık dönem su yılı yağışları Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde 65, Akdeniz Bölgesi'nde 51, Marmara ve Ege Bölgesi'nde son 18 yılın en düşük seviyesine indi.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 1546,8 kilogramla Rize'de, normaline göre en fazla artış yüzde 24 ile Giresun'da gerçekleşirken, en az yağış metrekareye 182,3 kilogramla Şanlıurfa'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 64 ile Hatay'da meydana geldi.

2025 su yılı yağışları Bilecik, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Kayseri, Tekirdağ, Edirne, Batman, Şırnak, Çanakkale, Siirt'te 65, Kütahya'da 61, Afyonkarahisar, Karaman, Osmaniye'de 52, Aksaray, Konya, Niğde'de 51, Bursa'da 48, Adıyaman, Ankara ve Çankırı'da 47, Kocaeli ve Yalova'da son 40 yılın en düşük seviyesinde kaydedildi.

