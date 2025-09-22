Öğretmene Rotasyon Gerçeği

Bakan Yusuf Tekin'in müsteşarlığı döneminde 2015 yılında yayımlanan MEB öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile mevzuata girdi. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20694&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

O dönemde ilk uygulama için düğmeye basıldı. Fakat tercihler alındığı halde tam atamalar açıklanacakken son anda düğmeden el çekildi ve hiç bir uygulama yapılmadı.

Yönetmeliğin 48. Maddesi;

"Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi"

MADDE 48 - (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dahil toplamda en fazla (Değişik ibare:RG-4/7/2015-29406) 12 yıl görev yapabilir.

(2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam (Değişik ibare:RG-4/7/2015-29406) 12 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılır." Şeklindedir.

17.4.2015'de yürürlüğe giren yönetmelik maddesinde 8 yıl olarak yer alan rotasyon süresi 4.7.2015'de 12 yıla çıkarılmıştı.

Bu konu kamuoyu tarafından yeniden tartışılmakta, öğretmenler "rotasyon gelir mi?" Diye sormaktadırlar.

Oysa ki rotasyon zaten var. 10 yıl önce yürürlüğe giren yönetmelik gibi rotasyon maddesi de halen yürürlükte. Fakat uygulaması yok. Aslında bu da hukuk kurallarına, hukuk devleti ilkesine aykırı bir durumdur. Çünkü mevzuatta açıkça yer alan bir düzenlemeyi uygulamamak noktasında idarelerin tasarruf hakkı olmamalı. Ya kuralı (yönetmeliği) değiştirmek gerekir ya da uygulamak. Aksi yaklaşım hukuk devleti ilkesine aykırıdır.

Şahsen; rotasyon neden uygulanmıyor, uygulansın noktasında değilim ama hukuk devleti ve hukuk kuralları noktasını vurgulamaktan da imtina etmemek gerekir.

Çünkü yönetmelik bir öğretmenin aynı kurumda en çok 12 yıl görev yapacağını söylüyor. İdareye bunu esnetme hakkı da vermemiş. Esnetecek bir düzenleme tabii ki yapılabilir ama yönetmelikte düzenlenmemiş. Düzenlemeyi yapanların yaptıkları düzenlemeye uymamaları hukukiliği tartışılır kılmaktadır.

Yönetmelik halen yürürlükte ama bu yönetmeliğin değişmesi gerektiğini daha önce de defaten ele almıştık. Çünkü 18.10.2024 tarihi itibariyle Öğretmenlik Mesleği Kanunu yürürlükte ve mevcut yönetmelikte de uygulamalarda da kanuna aykırı hususlar var.

Bir yıldır düzenleme yapılmamış olması da yanlış bir yaklaşım olmuştur.

Örneğin yönetmelikte sıra tayini yok fakat MEB uyguladı. İlçe grupları yok ama MEB uyguladı.

.

İşte tüm bu düzenlemeleri de içeren bir yönetmelik değişikliği hızla yürürlüğe konulmalıdır

Rotasyonda bakan Tekin'in temel yaklaşımı proje okullarına ilişkin atamalar sonrası yaptığı " aynı okulda uzun süre çalışanlar nedeniyle diğer öğretmenler bu okullarda görev yapamamaktalar" minvalindeki sözlerinde gizli.

Rotasyon ya da diğer konularda yapılacak düzenlemelerde öğretmen örgütlerinin, eğitim paydaşlarının görüşleri alınmalı ve ortak akıl hakim kalınmalıdır.

Resen norm fazlası atamalarındaki yaklaşımla yapılacak uygulamalar öğretmenlerin mağduriyetlerini arttıracağı gibi kamuoyunun tepkisini de çekmeye devam edecektir.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar