Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Öğretmenlere rotasyon uygulaması ilk olarak bakan Yusuf Tekin'in müsteşar olduğu dönemde gündeme gelmiş ve mevzuatımıza girmişti. Fakat uygulamadan vazgeçilmişti. Yeniden kamuoyunun tartıştığı konuyu ele almak istiyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 11:34, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 12:17
Bakan Yusuf Tekin'in müsteşarlığı döneminde 2015 yılında yayımlanan MEB öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile mevzuata girdi. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20694&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

O dönemde ilk uygulama için düğmeye basıldı. Fakat tercihler alındığı halde tam atamalar açıklanacakken son anda düğmeden el çekildi ve hiç bir uygulama yapılmadı.

Yönetmeliğin 48. Maddesi;

"Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi"

MADDE 48 - (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dahil toplamda en fazla (Değişik ibare:RG-4/7/2015-29406) 12 yıl görev yapabilir.

(2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam (Değişik ibare:RG-4/7/2015-29406) 12 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılır." Şeklindedir.

17.4.2015'de yürürlüğe giren yönetmelik maddesinde 8 yıl olarak yer alan rotasyon süresi 4.7.2015'de 12 yıla çıkarılmıştı.

Bu konu kamuoyu tarafından yeniden tartışılmakta, öğretmenler "rotasyon gelir mi?" Diye sormaktadırlar.

Oysa ki rotasyon zaten var. 10 yıl önce yürürlüğe giren yönetmelik gibi rotasyon maddesi de halen yürürlükte. Fakat uygulaması yok. Aslında bu da hukuk kurallarına, hukuk devleti ilkesine aykırı bir durumdur. Çünkü mevzuatta açıkça yer alan bir düzenlemeyi uygulamamak noktasında idarelerin tasarruf hakkı olmamalı. Ya kuralı (yönetmeliği) değiştirmek gerekir ya da uygulamak. Aksi yaklaşım hukuk devleti ilkesine aykırıdır.

Şahsen; rotasyon neden uygulanmıyor, uygulansın noktasında değilim ama hukuk devleti ve hukuk kuralları noktasını vurgulamaktan da imtina etmemek gerekir.

Çünkü yönetmelik bir öğretmenin aynı kurumda en çok 12 yıl görev yapacağını söylüyor. İdareye bunu esnetme hakkı da vermemiş. Esnetecek bir düzenleme tabii ki yapılabilir ama yönetmelikte düzenlenmemiş. Düzenlemeyi yapanların yaptıkları düzenlemeye uymamaları hukukiliği tartışılır kılmaktadır.

Yönetmelik halen yürürlükte ama bu yönetmeliğin değişmesi gerektiğini daha önce de defaten ele almıştık. Çünkü 18.10.2024 tarihi itibariyle Öğretmenlik Mesleği Kanunu yürürlükte ve mevcut yönetmelikte de uygulamalarda da kanuna aykırı hususlar var.

Bir yıldır düzenleme yapılmamış olması da yanlış bir yaklaşım olmuştur.

Örneğin yönetmelikte sıra tayini yok fakat MEB uyguladı. İlçe grupları yok ama MEB uyguladı.

.

İşte tüm bu düzenlemeleri de içeren bir yönetmelik değişikliği hızla yürürlüğe konulmalıdır

Rotasyonda bakan Tekin'in temel yaklaşımı proje okullarına ilişkin atamalar sonrası yaptığı " aynı okulda uzun süre çalışanlar nedeniyle diğer öğretmenler bu okullarda görev yapamamaktalar" minvalindeki sözlerinde gizli.

Rotasyon ya da diğer konularda yapılacak düzenlemelerde öğretmen örgütlerinin, eğitim paydaşlarının görüşleri alınmalı ve ortak akıl hakim kalınmalıdır.

Resen norm fazlası atamalarındaki yaklaşımla yapılacak uygulamalar öğretmenlerin mağduriyetlerini arttıracağı gibi kamuoyunun tepkisini de çekmeye devam edecektir.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar

