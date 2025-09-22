Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin, 96 seçkin eserle Almanya'da tanıtılacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 12:09, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 12:01
Yazgı, Göbeklitepe'nin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik eş zamanlı birçok plan ve proje yürüttüklerini belirtti.

Geçen yıl İtalya'da Roma'nın simge yapılarından Kolezyum'da "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini açtıklarını hatırlatan Yazgı, sergiyi 6 milyondan fazla ziyaretçinin gezdiğini dile getirdi.

"Göbeklitepe, dünya arkeolojisinde farklı bir konuma geldi"

Göbeklitepe'nin bu kez Almanya'nın başkenti Berlin'de "Taştaki Mitler: Göbeklitepe ve Son Avcıların Dünyası" sergisiyle tanıtılacağını ifade eden Yazgı, şöyle konuştu:

"Taş Tepeler Projesi, dünyada eşi benzeri olmayan bir projedir. Bu proje ile Göbeklitepe, artık dünya turizm literatüründe ve arkeoloji alanında çok daha farklı bir konuma gelmiştir. Bu yıl şu ana kadar 500 bini aşkın ziyaretçi ağırladık ve ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Göbeklitepe'nin tüm dünyada tanınması için Bakanlık olarak her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Bu çalışmaların en yakın örneği için şu anda Berlin'de yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Müzeler Adası'nda çok özel bir mekanda Göbeklitepe'yi tanıtmaya yönelik önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu tür tanıtım faaliyetleri, farklı ülkelerde de devam edecek. Türkiye'nin tanıtımı ve ülkemizin kültür turizmine katkı sağlayan bu eşsiz zenginliğinin dünya genelinde tanınması için yoğun bir çaba gösteriyoruz."

Özel seçki yapılacak

Almanya'nın, Avrupa'nın merkezinde yer alması dolayısıyla arkeoloji meraklısı geniş bir kitleye ulaşmak açısından önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Yazgı, seçkide Göbeklitepe'de yer alan 3 eserin replikası ile Göbeklitepe Karşılama Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan filmlerden farklı dillerde kesitler, çeşitli dijital çalışmalar ve bilgi panolarının yer almasının planlandığını söyledi.

Sergiyi Şubat 2026'da açmayı planladıklarını belirten Yazgı, sergiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Çalışmamız yoğun bir şekilde devam ediyor, Göbeklitepe ile ilgili çok özel bir seçki yapacağız. Orada oturumlar oluşturacağız. Göbeklitepe'nin Neolitik Dönem'deki yerini de farklı bir şekilde ortaya koyacağız. Göbeklitepe'nin dünya arkeolojisindeki yerini, Taş Tepeler Projesi'nin ne kadar özel bir proje olduğunu tüm dünyaya tanıtacağız. Ülkemizin ve kentimizin turizmde hak ettiği yeri alması için elimizden geleni yapacağız."

Yazgı, 96 seçkin eserin yer aldığı serginin, 6 ay açık kalmasının planlandığını sözlerine ekledi.

