Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Milyonlarca Öğrenci Üniversite Kontenjanlarının Erken Açıklanmasını Talep Ediyor

Üniversite sınavlarına giren milyonlarca aday, kontenjanların geç açıklanması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşıyor. Eğitim çevreleri, YÖK'e 2026 yılı için kontenjanları şimdiden duyurma çağrısında bulundu.

22 Eylül 2025 12:14
Milyonlarca Öğrenci Üniversite Kontenjanlarının Erken Açıklanmasını Talep Ediyor

Üniversite sınavlarına hazırlanan milyonlarca aday, YÖK'ün kontenjanları sınav sonrasında açıklaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. 2025 yılında kontenjanlarda yapılan ciddi azaltmalar, birçok öğrencinin hedeflediği bölümlere yerleşememesine ya da tamamen açıkta kalmasına yol açtı. Eğitim çevreleri, bu adaletsizliğin önüne geçilmesi için YÖK'ün 2026 yılına ait üniversite ve bölüm kontenjanlarını en az bir yıl önceden açıklaması gerektiğini vurguluyor.

Kontenjanlar Sınav Sonrasına Bırakılıyor

Üniversite sınavları için hazırlık süreci en az bir yıl önceden başlıyor. Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite ve bölüm kontenjanlarını genellikle sınav sonrasında, haziran veya temmuz aylarında açıklıyor. Bu durum, adayların tercihlerini planlamasını zorlaştırıyor.

2025'te Ciddi Azalma Yaşandı

Bu yıl kontenjanlarda yapılan önemli azaltmalar, yaklaşık 2 milyon aday arasında büyük hayal kırıklığına yol açtı. Pek çok öğrenci, bir yıl boyunca emek vermesine rağmen hedeflediği bölüme yerleşemedi ya da tamamen açıkta kaldı.

Öğrenciler İçin Büyük Haksızlık

Son ana bırakılan kontenjan değişikliklerinin ciddi bir adaletsizlik doğurduğunu belirten uzmanlar, öğrencilerin planlama yapabilmesi için kontenjanların en az bir yıl önceden açıklanması gerektiğini ifade ediyor.

YÖK'e Açık Çağrı

Öğrenciler ve aileler, YÖK'e çağrıda bulunarak 2026 yılına ait üniversite ve bölüm kontenjanlarının en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor. Böylece adayların yıllarca verdikleri emeğin boşa gitmesinin önüne geçilmesi bekleniyor.

