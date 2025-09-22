Milyonlarca Öğrenci Üniversite Kontenjanlarının Erken Açıklanmasını Talep Ediyor

Üniversite sınavlarına hazırlanan milyonlarca aday, YÖK'ün kontenjanları sınav sonrasında açıklaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. 2025 yılında kontenjanlarda yapılan ciddi azaltmalar, birçok öğrencinin hedeflediği bölümlere yerleşememesine ya da tamamen açıkta kalmasına yol açtı. Eğitim çevreleri, bu adaletsizliğin önüne geçilmesi için YÖK'ün 2026 yılına ait üniversite ve bölüm kontenjanlarını en az bir yıl önceden açıklaması gerektiğini vurguluyor.

Kontenjanlar Sınav Sonrasına Bırakılıyor

Üniversite sınavları için hazırlık süreci en az bir yıl önceden başlıyor. Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite ve bölüm kontenjanlarını genellikle sınav sonrasında, haziran veya temmuz aylarında açıklıyor. Bu durum, adayların tercihlerini planlamasını zorlaştırıyor.

2025'te Ciddi Azalma Yaşandı

Bu yıl kontenjanlarda yapılan önemli azaltmalar, yaklaşık 2 milyon aday arasında büyük hayal kırıklığına yol açtı. Pek çok öğrenci, bir yıl boyunca emek vermesine rağmen hedeflediği bölüme yerleşemedi ya da tamamen açıkta kaldı.

Öğrenciler İçin Büyük Haksızlık

Son ana bırakılan kontenjan değişikliklerinin ciddi bir adaletsizlik doğurduğunu belirten uzmanlar, öğrencilerin planlama yapabilmesi için kontenjanların en az bir yıl önceden açıklanması gerektiğini ifade ediyor.

YÖK'e Açık Çağrı

Öğrenciler ve aileler, YÖK'e çağrıda bulunarak 2026 yılına ait üniversite ve bölüm kontenjanlarının en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor. Böylece adayların yıllarca verdikleri emeğin boşa gitmesinin önüne geçilmesi bekleniyor.