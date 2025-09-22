Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor

Üniversiteler, topluma bilimsel araştırmalar, yayınlar ve öğrencilerin akademik başarılarıyla güven veren kurumlardır. Ancak pek çok üniversitenin web sayfasına bakıldığında, bilimsel değeri bulunmayan, kurumun akademik kimliğiyle ilgisiz haberlerin ön plana çıkarıldığı görülüyor. Rektörlerin kabul, ziyaret ve protokol haberleri sayfaların büyük bölümünü dolduruyor.

Akademik Kimliği Gölgeliyor

Bu tür içerikler, üniversitelerin toplumsal itibarını zayıflatmakta ve bilimsel kimliğini sıradan bir haber portalına indirgemektedir. Akademisyenler ve öğrenciler, üniversitelerin web sayfalarının; araştırmalar, projeler, uluslararası iş birlikleri ve öğrenci başarılarını öne çıkarması gerektiğini vurguluyor.

Gerçek Güç: Araştırmalar ve Başarılar

Uzmanlara göre, üniversite sayfaları; bilimsel yayınlar, uluslararası sıralamalardaki başarılar ve öğrenci projeleriyle doldurulmalı. Böylece kurumun gerçek akademik gücü görünür hale gelecek ve üniversiteler, sadece yerel değil uluslararası alanda da daha güçlü bir marka imajı kazanacaktır.