Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Adli Olaylar

Geri manevra yapamadı, çarpa çarpa çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yaparak dönmeye çalışan bir sürücü, defalarca çöp konteynerine ve kaldırıma çarptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 12:53, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 13:06
Olay, Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre yanlış caddeye giren bir otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak dönmek istedi. Ancak sürücü geri geri gelirken defalarca çöp konteynerine ve kaldırıma çarptı. Aracın ön ve arka kısmında hasar oluşmasına aldırış etmeyen sürücünün, sonunda dönüş yaparak yoluna devam ettiği görüldü. Yaşanan ilginç anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde sürücünün defalarca çarpmasına rağmen dönmekte ısrar etmesi dikkat çekti.

