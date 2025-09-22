Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede

Endeksa'nın üniversite kayıt dönemi öncesi yaptığı analiz, Türkiye'deki öğrenci nüfusunun yoğun olduğu 20 ildeki kiralık konut piyasasının seyrini ortaya koydu. Verilere göre öğrenci yoğun şehirlerde İstanbul ortalama 33 bin TL ile en yüksek kira bedeline sahip olurken, en düşük ortalama kiralar Kütahya'da oldu. Yüksek fiyatlar nedeniyle öğrenciler paylaşımlı evlere yöneldi. İşte il il ortalama kira bedelleri...

Üniversitelerin yeni eğitim dönemine başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve aileleri için barınma masrafları öncelikli gündem maddesi haline geldi. Şehir dışına yerleşecek yeni öğrenciler ve mevcut öğrenciler ile ailelerinin kiralık ev arayışları hala devam ederken, gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, öğrenci şehirlerindeki konut piyasasının durumunu mercek altına aldı.

Endeksa, Türkiye'de en fazla öğrenciye sahip 20 ildeki kiralık konut piyasasını inceledi. Ağustos 2025 verilerine göre, bu şehirlerin büyük çoğunluğunda konut kiraları, yıllık enflasyon oranının altında bir artış gösterdi.

Endeksa'nın incelediği 20 kent arasında en yüksek ortalama kira bedeli İstanbul'da olurken en düşük ortalama kira bedellerine sahip olan il Kütahya oldu.

En yüksek ortalama kira İstanbul'da

Öğrenci yoğun kentlerde kiraların yıllık değişim oranları şu şekilde:

Son yıllarda öğrencilerin üniversite seçerken hayat pahalılığı nedeniyle büyük çekince yaşadığı İstanbul, buna rağmen hala en fazla öğrenci nüfusunu barındıran ikinci şehir konumunda. Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul'daki kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 36 artış gösterdi. Ortalama birim kira 333 TL/m2 olurken, kiralık konut fiyatı ise 32 bin 932 TL oldu.

Ankara'da kiralar geçen yıla göre yüzde 37 nominal artış gösterdi. Başkentte ortalama birim kira 249 TL/m2 olurken, ortalama kira ise 28 bin 588 TL olarak gerçekleşti.

6 kamu, 3 vakıf üniversitesi ve canlı kültürel hayatı ile öğrenciler için cazip bir eğitim süreci vaat eden İzmir'de Ağustos 2025 verilerine göre kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31 arttı. Ege'nin incisinde ortalama birim kira 280 TL/m2 ortalama kira ise 27 bin 978 TL seviyesinde gerçekleşti.

Antalya'da ortalama kiralar 24 bin TL

Pandemi sonrasındaki göç trendleri ve yüksek yabancı konut talebi nedeniyle son yıllarda ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıya olan Antalya'da konut kira bedelleri normalleşme dönemine girdi. Ağustos 2025 itibarıyla Antalya'da kiralar yıllık bazda nominal olarak yüzde 36 oldu. Turizm kenti Antalya'da ortalama birim kira 243 TL/m2 olurken, ortalama kira ise 24 bin 346 TL olarak tespit edildi.

İstanbul'a yakın konumu nedeniyle öğrencilerin tercih sebebi olan Kocaeli'de kiralar, Ağustos 2025'te geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27 oranında arttı. Ortalama birim kira 214 TL/m2 , ortalama kira ise 23 bin 485 TL oldu.

Samsun'da kiralar geçen yıla göre yüzde 41 nominal artış gösterdi. Samsun'da ortalama birim kira 191 TL/m2 olurken, ortalama kiralık konut fiyatları 18 bin 946 TL oldu.

Öğrenci kenti Eskişehir'de ortalama kira 17 bin 420 TL

3 devlet üniversitesi bulunan ve "öğrenci kenti" olarak anılan Eskişehir, aynı zamanda Türkiye'de kayıtlı üniversite öğrencilerinin en fazla olduğu şehir. Eskişehir'de kiralar Ağustos 2025 itibarıyla yıllık bazda nominal olarak yüzde 14 artarken ortalama birim kira 191 TL/m2 ortalama kira bedeli ise 17 bin 420 TL oldu.

Van'da ise kiralar geçen yıla göre yüzde 37 nominal artış gösterirken, ortalama birim kira 178 TL/m2 ortalama kira ise 16 bin 905 TL oldu.

En düşük ortalama kiralar Kütahya ve Kayseri'de

Endeksa'nın incelediği kentler arasında öğrencilerin kiraları kolay karşılayabileceği şehirler olarak ise en düşük ortalama kira bedellerine sahip olan Kütahya ve Kayseri öne çıktı.

Kütahya'da ortalama kira 13 bin 552 TL, Kayseri'de ise 16 bin 659 TL seviyesinde kaldı.

Kiralık stoku 4 ilde artış gösterdi

İncelenen kentler arasında kiralık konut stokları yalnızca 4 şehirde artış gösterdi.

Stoklar Kütahya'da yüzde 14, Eskişehir'de yüzde 12, Çanakkale'de yüzde 6 ve Sivas'ta yüzde 5 arttı.

En fazla kiralık konut stokunun bulunduğu il ise İstanbul oldu.

Öğrenciler paylaşımlı ev tercih ediyor

Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, yüksek kira fiyatları nedeniyle çoğu kentte öğrenciler arasında paylaşımlı evlerin hala bir tercih nedeni olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt şunları kaydetti:

"Öğrenciler için tek başına ev kiralamak çoğu şehirde yüksek bütçe gerektiriyor. Örneğin İstanbul'da 100 metrekarelik bir evin ortalama kirası 33 bin TL seviyesinde. Bu nedenle birçok öğrenci, paylaşımlı evlerde yaşamayı tercih ediyor. Bununla birlikte, yılın başından bu yana enflasyon etkisinden arındırıldığında fiyatlarda reel bir düşüş eğilimi gözlemleniyor. Bu sürecin devam etmesi halinde, öğrenciler için konut daha erişebilir hale gelebilir ancak bu da zaman alacak bir konu. Bu noktada doğru lokasyon ve bütçeye uygun seçenekleri takip etmek, öğrenciler ve aileleri için kritik önem taşıyor."



