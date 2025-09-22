Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç hisseleri arttı!

Saat 10:19 itibarıyla hisseler 12,81 liraya geriledi. Gün içinde en düşük 12,62 lira, en yüksek 13,35 lira seviyeleri kaydedildi.

Genel kurulda 12 bin 325 oy alarak sarı-lacivertlilerin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran, koltuğu Ali Koç'tan devraldı. Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net