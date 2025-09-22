Bakanlar Uraloğlu ve Bak, selden etkilenen Artvin'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilçede şiddetli yağışın ardından ulaşıma kapanan Camili-Muratlı ile Tektaş Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Borçka Kaymakamı Betül Büyükkılıç'tan ilçedeki son duruma ilişkin brifing alan Uraloğlu ve Bak, Deviskel Deresi üzerinde yer alan ve önceki gün yoğun yağışta yıkılan tarihi Üç gözlü Kesmetaş Köprüsü'nün bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Heyelan yaşanan Aksu Mahallesi'ne de giden Uraloğlu ve Bak'a, Artvin Vali Vekili İsmail Erdoğan, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ile diğer ilgililer eşlik etti.