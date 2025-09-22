Mabel Matiz'in ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım, suçlamayı kabul etmiyorum

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullandı. Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca bugün yazdığı 'Perperişan' isimli şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçu kapsamında polis eşliğinde bilişim suçları soruşturma bürosunda ifade vermeye geldi. Yaklaşık 1 saat süren ifade verme işleminin ardından şarkıcı adliyeden açıklama yapmadan ayrıldı.

'MÜSTEHCENLİK İÇEREN BİR KASIT YA DA AMAÇ BULUNMAMAKTADIR'

Mabel Matiz savcılıkta verdiği ifadesinde, "Perperişan isimli şarkının sözleri bana aittir. Bu şarkıyı bahse konu Instagram ve YouTube adresimden, benim rızamla ben ve ekibim yayınladık. Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmamaktadır. Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül 2025 tarihinde bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grup, bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleriyle kendi albümleri için benden bir şarkı yazmamı istedi. Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur. Diğer şarkılarımı hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da aynı amaçla yazdım" ifadelerini kullandı.

'MÜZİĞİMİN AMACI NEGATİF YÖNLENDİRME YAPMAK DEĞİL'

Matiz ifadesinin devamında, "Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır. Şarkımın içeriğinde geçen 'Cici Toybebe' sözleri, sevdiğinin sevdiği kişi için kullanılan, daha ham bir birey anlamında tercih edilmiştir. 'Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözleriyle ise 'evine haber yollamak' anlamını kastettim. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Bu şarkı 1,5 yıl önce kaydedilmiştir ve binlerce insan tarafından dinlenmiştir. Şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim. Eğer yayınlamadan önce dinlettiğim insanlardan bu yönde en ufak bir yorum duysaydım, şarkıyı hemen kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Negatif duygular uyandıracağını düşündüğüm eserlerde gerekli inisiyatifi alıp müdahalede bulunuyor ve kelime değişikliklerine gidiyorum. Örneğin, 'Dam Üstüne Çul Serer' türküsünde yer alan 'Küçükten yar sevene cennete gönderseler' ibaresini 'Güzelden yar sevene cennete gönderseler' şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum. Bu konularda hassasiyetim yüksektir. Bu konsere ilişkin görüntüleri dosyaya sunacağım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.