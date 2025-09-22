Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Beyaz Kule mevkiinde yaşandı. Mehmet P.'nin kullandığı 63 SB 035 plakalı yolcu minibüsü ile Can Akgeyik'in (20) kullandığı 63 SH 694 plakalı Hyundai marka otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil alev aldı

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil alev aldı. Kaza nedeniyle bölgeye Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine giden ekipler, yanan otomobilde sıkışan genç sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı, yaralanan 14 kişiyi ise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Ceylanpınar ve Viranşehir'deki hastanelere kaldırdı.

İtfaiye ekipleri, yanan otomobilin sürücüsünü kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otomobildeki Can Akgeyik'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.