DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda bölgeye 320 konteyner sevk edildiği belirtildi. Bunlardan 263'ünün kurulumunun tamamlandığı, Sındırgı ile Bigadiç ilçelerine 242 yaşam ve 13 çalışma konteyneri kurulduğu kaydedildi.

İlave konteynerler yerleştiriliyor

Talep doğrultusunda yeni konteynerlerin de kurulumunun sürdüğü aktarılan açıklamada, kurulan konteynerlerin temel yaşam malzemeleriyle donatılmış şekilde teslim edildiği ifade edildi.

60 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderildi

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Balıkesir'e 50 milyon, Manisa'ya ise 10 milyon lira olmak üzere toplam 60 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderildiği açıklandı. Bu kapsamda depremden etkilenen ailelere 20 bin ile 110 bin lira arasında ödemeler yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Sındırgı Kaymakamlığı'na barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon lira aktarıldığı bildirildi.

"Resmi açıklamalara itibar edin"

Açıklamada, kamuoyunun resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması, sosyal medyada dolaşan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.