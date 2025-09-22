Üzerine şirket kurup batıran patronunu vurdu

Başkentte yanında çalıştığı iş insanını silahla bacağından yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi'nde iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında 06 EZD 779 plakalı cipte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ş, yanında bulunan silahla patronu Z.E'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Z.E, hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri Z.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Z.Ş, polise verdiği ilk ifadesinde, patronu tarafından kendi üzerine şirket kurulduğunu, daha sonra şirketin battığını ve borçların ödenmediğini öne sürdü.