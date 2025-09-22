TFF: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinin başında
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinin başında olduğunu duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 18:16, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 18:18
TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.