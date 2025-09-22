Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sosyal medyada "ciddi evlilik" ilanıyla numara paylaşan sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasına ait telefon numarasını sosyal medyada paylaşan sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen hapis cezasını onadı.
Numara paylaşımıyla başlayan dava
Aydın'da yaşayan bir kişi, arkadaşına ait telefon numarasını Instagram'da açtığı sahte hesap üzerinden "Selam, ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı. Paylaşım sonrası mağdur farklı kişilerden aramalar aldı ve şikayette bulundu.
Kimliği belirlenen sanık hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı. Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.
İstinaf: "Özel hayatın gizliliğini ihlal"
Karara itiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğuna hükmetti ve sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Yargıtay: Ceza hukuka uygun
Sanığın temyiz başvurusu sonrası dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne taşındı. Yargıtay, istinafın verdiği mahkümiyet kararını hukuka uygun buldu ve cezayı oy birliğiyle onadı.
Kararda, istinaf aşamasında yargılama işlemlerinin usule uygun yürütüldüğü, suç vasfının doğru belirlendiği ve yaptırımda bir isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı.