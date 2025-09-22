Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Gaziantep'te lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 20:40, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 21:12
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyreden Hasan A. idaresindeki 27 ME 8998 plakalı kamyonet, Nizip ilçesi Akçakent Mahallesi yakınlarında lastiği patlayınca kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta yolculuk yapan Suriye uyruklu Curiye Uglan (45) ve kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.